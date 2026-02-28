Репутація Терехова може завести партію до Верховної Ради — ЗМІ

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст і громад (АПМГ) Ігор Терехов, користуючись довірою та повагою по всій країні, здатен завести політичну силу до Верховної Ради на наступних виборах та створити там впливову фракцію.

Терехов може завести партію до Верховної Ради

"Один із нових союзів може виникнути довкола Асоціації прифронтових міст і громад. Потенційно до нього можуть увійти її очільник, мер Харкова Ігор Терехов та голова Миколаївської обласної держадміністрації Віталій Кім.

Самі фігуранти цю перспективу коментують дуже обережно. Пресслужба Терехова від коментарів відмовилася: "Ми в цьому участі не беремо і коментувати не будемо". Кім не заперечує такої можливості, хоча прямої відповіді на запитання LIGA net не дає: "Я ще не вирішив для себе. Використовую асоціацію як інструмент і платформу для роботи й захисту інтересів регіону", — говориться у статті.

Водночас, за інформацією авторів, проєкт до якого увійдуть ефективні господарники, має хороші шанси на повоєнних виборах. Головним ресурсом для цього є рейтинги довіри, зокрема до Ігоря Терехова.

"КМІС регулярно досліджує показники довіри до політиків, однак результати цих досліджень не оприлюднюють — тема виборів занадто чутлива. У цих загальнонаціональних опитуваннях Терехов посідає друге місце після Зеленського серед громадсько-політичних діячів — понад 40%. Образ "господарника в умовах кризи" добре сприймається і за межами Харкова", — пише ЗМІ.

Потенційно після війни, зокрема на парламентських виборах, така фігура може отримати доволі високу підтримку, пояснює виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

"Він відповідає на запит частини суспільства. Зима, енергетична ситуація, кризові періоди – усе це підсилило сприйняття, що Харків "у надійних руках". Цей образ добре сприймається і в центрі, і на заході країни", — зазначає соціолог.

Відтак, проєкт із регіональним корінням може отримати загальнонаціональний масштаб.

Грушецький вказує і на ширший електоральний контекст. Частина виборців, яка раніше голосувала за умовно проросійські сили, робила це не з ідеологічних міркувань, а саме за образ "компетентного управлінця". Після 2022 року цей запит не зник – він просто залишився без адресата.

"У разі переходу до відносно мирного етапу центром притягання ставатимуть саме фігури з іміджем ефективних управлінців", — резюмує Грушецький.

Тоді, констатують у LIGA net, регіональна асоціація прифронтових міст перетвориться з майданчика для лобіювання на стартову платформу для виборчої кампанії — та поки це лише один із можливих сценаріїв.

Важливі заяви Ігоря Терехова

Нещодавно мер Харкова Ігор Терехов, під час зустрічі з переселенцями, запропонував ініціювати на державному рівні День ВПО. Він пояснив, що ця дата має нагадувати про те, що необхідно забезпечити людей житлом та роботою.

Зокрема, Ігор Терехов окреслив головні завдання, які місцева влада має вирішувати разом з урядом. Серед них — своєчасне фінансування зарплат працівників бюджетної сфери, підтримка малого бізнесу, встановлення справедливих тарифів на розподіл газу та ефективне працевлаштування й інтеграція внутрішньо переміщених осіб.

Міський голова Харкова також заявляв, що Україні потрібні чіткі та ефективні рішення, які дозволять людям мати власне житло навіть під час війни. Він наголосив, що держава має активніше вкладатися у будівництво, відновлення та підтримку прифронтових міст.