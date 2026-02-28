Репутация Терехова позволяет завести его партию в Раду на выборах

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

Городской голова Харькова Игорь Терехов, опираясь на доверие и авторитет по всей стране, может провести свою политическую силу в Верховную Раду на следующих выборах. А также сформировать там сильную фракцию.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на аналитический материал LIGA net.

Терехов может завести партию в Верховную Раду

"Один из новых союзов может возникнуть вокруг Ассоциации прифронтовых городов и громад. Потенциально в него могут войти ее глава, мэр Харькова Игорь Терехов и глава Николаевской областной госадминистрации Виталий Ким.

Сами фигуранты эту перспективу комментируют очень осторожно. Пресс-служба Терехова от комментариев отказалась: "Мы в этом участия не принимаем и комментировать не будем". Ким не отрицает такой возможности, хотя прямого ответа на вопрос LIGA net не дает: "Я еще не решил для себя. Использую ассоциацию как инструмент и платформу для работы и защиты интересов региона", — говорится в статье.

В то же время, по информации авторов, проект, в который войдут эффективные хозяйственники, имеет хорошие шансы на послевоенных выборах. Главным ресурсом для этого являются рейтинги доверия, в частности к Игорю Терехову.

"КМИС регулярно исследует показатели доверия к политикам, однако результаты этих исследований не обнародуют — тема выборов слишком чувствительна. В этих общенациональных опросах Терехов занимает второе место после Зеленского среди общественно-политических деятелей — более 40%. Образ "хозяйственника в условиях кризиса" хорошо воспринимается и за пределами Харькова", — пишет СМИ.

Потенциально после войны, в частности на парламентских выборах, такая фигура может получить довольно высокую поддержку, объясняет исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

"Он отвечает на запрос части общества. Зима, энергетическая ситуация, кризисные периоды — все это усилило восприятие, что Харьков "в надежных руках". Этот образ хорошо воспринимается и в центре, и на западе страны", — отмечает социолог.

Следовательно, проект с региональными корнями может получить общенациональный масштаб.

Грушецкий указывает и на более широкий электоральный контекст. Часть избирателей, которая ранее голосовала за условно пророссийские силы, делала это не из идеологических соображений, а именно за образ "компетентного управленца". После 2022 года этот запрос не исчез — он просто остался без адресата.

"В случае перехода к относительно мирному этапу центром притяжения будут становиться именно фигуры с имиджем эффективных управленцев", — резюмирует Грушецкий.

Тогда, констатируют в LIGA net, региональная ассоциация прифронтовых городов превратится из площадки для лоббирования в стартовую платформу для избирательной кампании — и пока это лишь один из возможных сценариев.

Важные заявления Игоря Терехова

Недавно мэр Харькова Игорь Терехов, во время встречи с переселенцами, предложил инициировать на государственном уровне День ВПЛ. Он пояснил, что эта дата должна напоминать о том, что необходимо обеспечить людей жильем и работой.

В частности, Игорь Терехов очертил главные задачи, которые местные власти должны решать вместе с правительством. Среди них — своевременное финансирование зарплат работников бюджетной сферы, поддержка малого бизнеса, установление справедливых тарифов на распределение газа и эффективное трудоустройство и интеграция внутренне перемещенных лиц.

Городской голова Харькова также заявлял, что Украине нужны четкие и эффективные решения, которые позволят людям иметь собственное жилье даже во время войны. Он подчеркнул, что государство должно активнее вкладываться в строительство, восстановление и поддержку прифронтовых городов.