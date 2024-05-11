РФ возобновила штурмовые действия возле одного из сел Харьковской области

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты утром, 11 мая, возобновили штурмовые действия возле села Глубокое Харьковской области. Сейчас украинские военные ожидают усиления огня противника.

Об этом сообщил собеседник "Украинской правды" в военных кругах.

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"Утром противник возобновил штурмовые действия на отдельных направлениях в полосе населенного пункта Глубокое. Вел артиллерийский обстрел по направлению Старицы. Ожидается дальнейшее наращивание огня и на других направлениях, в частности Стрелечье-Глыбокое", — рассказал источник.

По словам собеседника издания, на Волчанском направлении штурмовых действий противника пока нет.

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Напомним, российские захватчики ужесточили обстрелы на северном направлении Харьковской области. Прежде всего, под прицелом врага город Волчанск.

В связи с этим в городе и близлежащих населенных пунктах Харьковщины происходит эвакуация населения.

Впоследствии Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские оккупанты начали новую волну наступления на Харьковщине. Сейчас там продолжаются жесткие бои.

В Минобороны заявили, что примерно в 5 утра прошла попытка прорыва российскими войсками линии обороны под прикрытием бронетехники. Однако Вооруженные силы Украины надежно защищают позиции в Харьковской области.

По данным СМИ, Россия планирует оттеснить Вооруженные силы Украины от границы и создать буферную зону.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин сделал заявление о новом наступлении оккупантов в Харьковской области. По его словам, эти действия россиян были спрогнозированы украинскими силами раньше, поэтому ничего критичного не происходит.