РФ возобновила штурмовые действия возле одного из сел Харьковской области
Российские оккупанты утром, 11 мая, возобновили штурмовые действия возле села Глубокое Харьковской области. Сейчас украинские военные ожидают усиления огня противника.
Об этом сообщил собеседник "Украинской правды" в военных кругах.
Наступательные действия РФ в Харьковской области
"Утром противник возобновил штурмовые действия на отдельных направлениях в полосе населенного пункта Глубокое. Вел артиллерийский обстрел по направлению Старицы. Ожидается дальнейшее наращивание огня и на других направлениях, в частности Стрелечье-Глыбокое", — рассказал источник.
По словам собеседника издания, на Волчанском направлении штурмовых действий противника пока нет.
Ситуация в Харькове — последние новости
Напомним, российские захватчики ужесточили обстрелы на северном направлении Харьковской области. Прежде всего, под прицелом врага город Волчанск.
В связи с этим в городе и близлежащих населенных пунктах Харьковщины происходит эвакуация населения.
Впоследствии Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские оккупанты начали новую волну наступления на Харьковщине. Сейчас там продолжаются жесткие бои.
В Минобороны заявили, что примерно в 5 утра прошла попытка прорыва российскими войсками линии обороны под прикрытием бронетехники. Однако Вооруженные силы Украины надежно защищают позиции в Харьковской области.
По данным СМИ, Россия планирует оттеснить Вооруженные силы Украины от границы и создать буферную зону.
Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин сделал заявление о новом наступлении оккупантов в Харьковской области. По его словам, эти действия россиян были спрогнозированы украинскими силами раньше, поэтому ничего критичного не происходит.
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