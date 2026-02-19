Россия ударила по Харьковщине и убила 100 свиней

РФ ударила по Харьковщине и убила 100 свиней — что известно
Россия в четвер, 19 февраля, обстреляла село Двуречный кут на Харьковщине, в результате чего погибло около 100 свиней. Кроме того, захватчики ранили мужичну.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Харьковщины 19 февраля
Российские захватчики атаковали ферму, в результате чего погибли животные.
"Возникли пожар на крыше здания фермы, зафиксированы разрушения", — говорится в сообщении.
В ГСЧС сообщили, что вместе со спасателями во время ликвидации последствий российской атаки работали саперы и офицер-спасатель громады.
Российские обстрелы Харьковщины
Российские оккупанты 18 февраля атаковали несколько населенных пунктов Харьковской области. В результате ударов разрушены объекты гражданской инфраструктуры, а также есть разрушения электросетей.
А из-за российской атаки на Лозовую 19 февраля была обесточена крупнейшая котельная города.
Кроме того, враг активно наносил удары по Харьковской области 17 февраля. Известно о гибели гражданской женщины.
