Россия ударила по Харьковщине и убила 100 свиней

Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Харьковщины 19 февраля. Фото: ГСЧС

Россия в четвер, 19 февраля, обстреляла село Двуречный кут на Харьковщине, в результате чего погибло около 100 свиней. Кроме того, захватчики ранили мужичну.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Харьковщины 19 февраля

Российские захватчики атаковали ферму, в результате чего погибли животные.

Удар России по Харьковской области 19 февраля. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Харьковщины. Фото: ГСЧС

"Возникли пожар на крыше здания фермы, зафиксированы разрушения", — говорится в сообщении.

Атака России на Харьковскую область. Фото: ГСЧС

Спасатели. Фото: ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что вместе со спасателями во время ликвидации последствий российской атаки работали саперы и офицер-спасатель громады.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Российские обстрелы Харьковщины

Российские оккупанты 18 февраля атаковали несколько населенных пунктов Харьковской области. В результате ударов разрушены объекты гражданской инфраструктуры, а также есть разрушения электросетей.

А из-за российской атаки на Лозовую 19 февраля была обесточена крупнейшая котельная города.

Кроме того, враг активно наносил удары по Харьковской области 17 февраля. Известно о гибели гражданской женщины.