Україна
Главная Харьков РФ ударила по Харьковщине и убила 100 свиней — что известно

РФ ударила по Харьковщине и убила 100 свиней — что известно

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 18:19
Россия ударила по Харьковщине и убила 100 свиней
Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Харьковщины 19 февраля. Фото: ГСЧС

Россия в четвер, 19 февраля, обстреляла село Двуречный кут на Харьковщине, в результате чего погибло около 100 свиней. Кроме того, захватчики ранили мужичну.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Российский обстрел Харьковщины 19 февраля

Российские захватчики атаковали ферму, в результате чего погибли животные.

Російський обстріл Харківщини 19 лютого
Удар России по Харьковской области 19 февраля. Фото: ГСЧС
Обстріл Харківщини 19 лютого
Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Харьковщины. Фото: ГСЧС

"Возникли пожар на крыше здания фермы, зафиксированы разрушения", — говорится в сообщении.

Удар Росії по Дворічному Куті Харківщини 19 лютого
Атака России на Харьковскую область. Фото: ГСЧС
Рятувальники у Харківській області
Спасатели. Фото: ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что вместе со спасателями во время ликвидации последствий российской атаки работали саперы и офицер-спасатель громады.

null
Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Российские обстрелы Харьковщины

Российские оккупанты 18 февраля атаковали несколько населенных пунктов Харьковской области. В результате ударов разрушены объекты гражданской инфраструктуры, а также есть разрушения электросетей.

А из-за российской атаки на Лозовую 19 февраля была обесточена крупнейшая котельная города.

Кроме того, враг активно наносил удары по Харьковской области 17 февраля. Известно о гибели гражданской женщины.

война животные ГСЧС Харьковская область обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
