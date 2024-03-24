Синегубов опубликовал график почасовых отключений электроэнергии в Харьковской области

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: t.me/synegubov

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов опубликовал график почасовых отключений электроэнергии в городе и области. Он будет действовать в период с 25 по 31 марта.

Об этом Олег Синегубов сообщил в Telegram в воскресенье, 24 марта.

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Графики отключения света в Харькове

Для Харькова:

Шевченковский и Киевский районы: с 9:00 до 15:00.

Слободской, Основянский районы: с 15:00 до 21:00.

Салтовский, Немышлянский, Индустриальный районы: с 21:00 до 03:00

Холодногорский, Новобаварский районы: с 03:00 до 9:00.

Для области:

Мерефянская ТГ, Люботинская ТГ: с 9:00 до 11:00.

Змиевская ТГ, Балаклеевская ТГ: с 11:00 до 13:00.

Чугуевская ТГ, Изюмская ТГ: с 13:00 до 15:00.

Богодуховская ТГ, Дергачевская ТГ: с 15:00 до 17:00.

"Подчеркиваю, что это вынужденный временный шаг. Он нужен для того, чтобы как можно большее количество жителей области имело свет, а предприятия могли работать", — подчеркнул Синегубов.

По его словам, специалисты продолжают ликвидировать последствия прилетов, круглосуточно ремонтировать инфраструктуру после обстрелов оккупантов.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 22 марта в Харькове и области раздались взрывы. Россия нанесла удар по критической инфраструктуре города. Терехов заявил, что в Харькове раздалось около 15 взрывов, в результате чего возникли проблемы со светом.

Из-за атаки в Харькове почти 700 тысяч человек были без электроэнергии. В городе не работало метро, система оповещения и светофоры.

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что энергетики возобновляют питание в Харькове в два этапа. Сначала это восстановление критической инфраструктуры города, а затем подпитка горожан.

В городе возобновили электроснабжение для 40% потребителей, тепло — для 60%. С водоснабжением пока нет проблем, доступ к нему имеют все местные жители.