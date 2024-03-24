Синегубов опубликовал график почасовых отключений электроэнергии в Харьковской области
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов опубликовал график почасовых отключений электроэнергии в городе и области. Он будет действовать в период с 25 по 31 марта.
Об этом Олег Синегубов сообщил в Telegram в воскресенье, 24 марта.
Графики отключения света в Харькове
Для Харькова:
- Шевченковский и Киевский районы: с 9:00 до 15:00.
- Слободской, Основянский районы: с 15:00 до 21:00.
- Салтовский, Немышлянский, Индустриальный районы: с 21:00 до 03:00
- Холодногорский, Новобаварский районы: с 03:00 до 9:00.
Для области:
- Мерефянская ТГ, Люботинская ТГ: с 9:00 до 11:00.
- Змиевская ТГ, Балаклеевская ТГ: с 11:00 до 13:00.
- Чугуевская ТГ, Изюмская ТГ: с 13:00 до 15:00.
- Богодуховская ТГ, Дергачевская ТГ: с 15:00 до 17:00.
"Подчеркиваю, что это вынужденный временный шаг. Он нужен для того, чтобы как можно большее количество жителей области имело свет, а предприятия могли работать", — подчеркнул Синегубов.
По его словам, специалисты продолжают ликвидировать последствия прилетов, круглосуточно ремонтировать инфраструктуру после обстрелов оккупантов.
Напомним, 22 марта в Харькове и области раздались взрывы. Россия нанесла удар по критической инфраструктуре города. Терехов заявил, что в Харькове раздалось около 15 взрывов, в результате чего возникли проблемы со светом.
Из-за атаки в Харькове почти 700 тысяч человек были без электроэнергии. В городе не работало метро, система оповещения и светофоры.
Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что энергетики возобновляют питание в Харькове в два этапа. Сначала это восстановление критической инфраструктуры города, а затем подпитка горожан.
В городе возобновили электроснабжение для 40% потребителей, тепло — для 60%. С водоснабжением пока нет проблем, доступ к нему имеют все местные жители.
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