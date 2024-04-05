Синегубов рассказал, зачем оккупанты атакуют Харьков двумя волнами
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, почему российские оккупанты атакуют город двумя волнами. По его словам, враг делает это намеренно, чтобы убивать украинских спасателей, пожарных и полицейских.
Об этом Олег Синегубов сказал в интервью BILD в пятницу, 5 апреля.
Тактика двойных ударов по Харькову
Синегубов отметил, что прошлой ночью был один из самых тяжелых ударов по Харьковской области. Враг атаковал гражданскую инфраструктуру и жилые здания. По словам главы Харьковской ОВА, тактика оккупантов заключалась в обстреле двумя волнами.
"Сначала атакуют жилые здания. Затем, когда на место приезжают наши службы спасения и полиция, происходит второй удар, во время которого убивают сотрудников наших служб и мирных жителей. Не было ни одного удара по военным целям или солдатам. Это атаки исключительно против гражданских", — добавил Синегубов.
Напомним, ночью 4 апреля в Харькове раздались взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу.
Впоследствии стало известно, что из-за вражеских обстрелов погибли четыре человека, трое из них — спасатели. Ранения получили еще 12 человек. Также появились кадры трехчасового спасения мужчины из-под завалов в городе.
В МВД назвали имена погибших спасателей.
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