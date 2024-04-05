Синегубов рассказал, зачем оккупанты атакуют Харьков двумя волнами

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и журналист Bild. Фото: Bild

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, почему российские оккупанты атакуют город двумя волнами. По его словам, враг делает это намеренно, чтобы убивать украинских спасателей, пожарных и полицейских.

Об этом Олег Синегубов сказал в интервью BILD в пятницу, 5 апреля.

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Тактика двойных ударов по Харькову

Синегубов отметил, что прошлой ночью был один из самых тяжелых ударов по Харьковской области. Враг атаковал гражданскую инфраструктуру и жилые здания. По словам главы Харьковской ОВА, тактика оккупантов заключалась в обстреле двумя волнами.

"Сначала атакуют жилые здания. Затем, когда на место приезжают наши службы спасения и полиция, происходит второй удар, во время которого убивают сотрудников наших служб и мирных жителей. Не было ни одного удара по военным целям или солдатам. Это атаки исключительно против гражданских", — добавил Синегубов.

Напомним, ночью 4 апреля в Харькове раздались взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу.

Впоследствии стало известно, что из-за вражеских обстрелов погибли четыре человека, трое из них — спасатели. Ранения получили еще 12 человек. Также появились кадры трехчасового спасения мужчины из-под завалов в городе.

В МВД назвали имена погибших спасателей.