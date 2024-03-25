Терехов рассказал, как в Харькове будут решать проблемы со светом

Мэр Харькова Игорь Терехов

Российские оккупанты 22 марта уничтожили основные энергетические объекты Харькова, путем которых питался город. Более 60% горожан оставались без света. Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, местные власти решили досрочно завершить отопительный сезон.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в понедельник, 25 марта.

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