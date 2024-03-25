Терехов рассказал, как в Харькове будут решать проблемы со светом
25 марта 2024 14:10
Мэр Харькова Игорь Терехов
Российские оккупанты 22 марта уничтожили основные энергетические объекты Харькова, путем которых питался город. Более 60% горожан оставались без света. Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, местные власти решили досрочно завершить отопительный сезон.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в понедельник, 25 марта.
Читайте также:
Как в Харькове будут решать проблемы с электроэнергией
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!