Терехов рассказал о ситуации в Харькове после обстрелов

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что ситуация в городе все еще тяжелая. По его словам, до сих пор идет устранение последствий позавчерашнего обстрела.

Об этом Игорь Терехов сообщил в Telegram в воскресенье, 24 марта.

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Терехов подчеркнул, сколько бы противник ни предпринимал попыток сломать харьковчан, каждая из них обернется в моменты наибольшей силы и сплоченности людей, как и сейчас.

Он отметил, что это проявляется во всем: в людях, в их любви к городу и по отношению друг к другу. Также в том, что Харьков с 24 февраля 2022 года ни на день не прекратил жить и работать, а также в ежедневных усилиях, поступках и делах всех харьковчан.

"И именно поэтому и сегодня, несмотря на войну и блэкаут, по аллеям городских парков идут молодые мамы с колясками, а кофейни приглашают на свежую выпечку. Никто и ничто не способно нас остановить. Потому что мы — вместе. И пусть так будет всегда!" — добавил Терехов.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Напомним, 22 марта в Харькове и области раздались взрывы. Россия нанесла удар по критической инфраструктуре города. Терехов заявил, что в Харькове раздалось около 15 взрывов, в результате чего возникли проблемы со светом.

Из-за атаки в Харькове почти 700 тысяч человек были без электроэнергии. В городе не работало метро, система оповещения и светофоры.

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что энергетики возобновляют питание в Харькове в два этапа. Сначала это восстановление критической инфраструктуры города, а затем подпитка горожан.

В городе возобновили электроснабжение для 40% потребителей, тепло — для 60%. С водоснабжением пока нет проблем, доступ к нему имеют все местные жители.