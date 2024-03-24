Терехов розповів про ситуацію в Харкові після обстрілів

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що ситуація в місті все ще важка. За його словами, досі триває усунення наслідків позавчорашнього обстрілу.

Про це Ігор Терехов повідомив у Telegram у неділю, 24 березня.

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Терехов наголосив, скільки б противник не чинив спроб зламати харків'ян, кожна з них обернеться в моменти найбільшої сили та згуртованості людей, так, як і зараз.

Він зазначив, що це проявляється у всьому: у людях, у їхній любові до міста та відношенні один до одного. Також у тому, що Харків з 24 лютого 2022 року ні на день не припинив жити й працювати, а також у щоденних зусиллях, вчинках і справах всіх харківʼян.

"І саме тому й сьогодні, попри війну та блекаут, алеями міських парків йдуть молоді матусі з візочками, а кавʼярні запрошують на свіжу випічку. Ніхто і ніщо не здатні нас зупинити. Бо ми — разом. І най так буде завжди!" — додав Терехов.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 22 березня у Харкові та області пролунали вибухи. Росія завдала удару по критичній інфраструктурі міста. Терехов заявив, що в Харкові пролунало близько 15 вибухів, внаслідок чого виникли проблеми зі світлом.

Через атаку у Харкові майже 700 тисяч жителів були без електроенергії. У місті не працювало метро, система оповіщення та світлофори.

Голова Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що енергетики відновлюють живлення у Харкові у два етапи. Спочатку це відновлення критичної інфраструктури міста, а тоді підживлення містян.

У місті відновили електропостачання для 40% споживачів, тепло — для 60%. З водопостачанням наразі проблем немає, доступ до нього мають усі місцеві жителі.