Терехов ответил на сколько процентов в Харькове возобновили электроснабжение после атаки РФ

Спасатели тушат пожар на ТЭЦ. Фото: ГСЧС

После массированных ракетных обстрелов Харькова в пятницу, 22 марта, в городе возобновили электроснабжение для 40% потребителей, тепло — для 60%. С водоснабжением сейчас нет проблем, доступ к нему имеют все местные жители.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона в воскресенье, 24 марта.

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Терехов объяснил, что пока не может назвать точные сроки полного восстановления света в Харькове. Мэр подчеркнул, что после очередного российского удара сильно пострадала критическая инфраструктура города.

"Энергетики не могут обеспечить стабильным электроснабжением весь город. Очень серьезные разрушения — разрушенные трансформаторные подстанции и ТЭЦ. Но будем работать вместе с правительством, чтобы как можно быстрее обеспечить электроэнергией весь город", — отметил Терехов.

По его словам, в Харькове не объявляют эвакуацию горожан из-за отсутствия электричества. Однако с сегодняшнего дня на Харьковщине ввели графики аварийных отключений света.

"Работаем над первоочередным полным питанием объектов критической инфраструктуры, что позволит восстановить полноценную жизнедеятельность города Харькова и Харьковской области", — добавил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.

Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, 22 марта в Харькове и области раздались взрывы. Россия нанесла удар по критической инфраструктуре города. Терехов заявил, что в Харькове раздалось около 15 взрывов, в результате чего возникли проблемы со светом.

Добавим, из-за атаки в Харькове почти 700 тысяч человек были без электроэнергии. В городе не работало метро, система оповещения и светофоры.

Ранее мы писали, что глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что энергетики возобновляют питание в Харькове в два этапа. Сначала это восстановление критической инфраструктуры города, а затем подпитка горожан.