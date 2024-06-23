Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове слышны взрывы — сообщают о пусках ракет arrow

В Харькове слышны взрывы — сообщают о пусках ракет

23 июня 2024 13:47
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Взрывы в Харькове 23 июня — что известно
Пуск батареи российских ЗРК С-300. Источник: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Харькове днем, 23 июня, раздались взрывы . Сообщают о пусках ракет С-300, атаковавших город.

Об этом заявил глава обороны Харькова Сергей Мельник.

Читайте также:

Взрывы в Харькове

Как стало известно, ракеты вылетали из Белгорода. Также добавляется, что взрывы прогремели за пределами города.

харьков взрывы
Скриншот сообщения одной из местных Telegram-сообществ

Незадолго до этого в воздушных силах предупреждали об угрозе пуска баллистических ракет.

харьков ракеты
Скриншот сообщения ВС ВСУ

По состоянию на 13:58 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

возмущенная тревога харьков
Источник: alerts.in.ua

Взрывы в Харькове — последняя информация

Напомним, вчера, 22 июня российские Воздушно-космические силы нанесли авиаудар по Харькову четырьмя авиабомбами. На удар российских кафиров по городу отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам мэра города, Игоря Терехова, попадание трех снарядов произошло близ городского автовокзала на проспекте Гагарина, еще один попал в дом. Он также добавил, что Кремль сорвал выпускной вечер харьковских школьников, в результате чего дети были вынуждены его проводить в укрытии.

На сегодняшнее утро, 23 июня, спасатели завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания в пятиэтажку.

российские войска
ВСУ
Харьков
взрыв
Украина
воздушная тревога
ракеты
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление