Взрывы в Харькове 23 июня — что известно

В Харькове слышны взрывы — сообщают о пусках ракет
В Харькове днем, 23 июня, раздались взрывы . Сообщают о пусках ракет С-300, атаковавших город.
Об этом заявил глава обороны Харькова Сергей Мельник.
Взрывы в Харькове
Как стало известно, ракеты вылетали из Белгорода. Также добавляется, что взрывы прогремели за пределами города.
Незадолго до этого в воздушных силах предупреждали об угрозе пуска баллистических ракет.
По состоянию на 13:58 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
Взрывы в Харькове — последняя информация
Напомним, вчера, 22 июня российские Воздушно-космические силы нанесли авиаудар по Харькову четырьмя авиабомбами. На удар российских кафиров по городу отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
По словам мэра города, Игоря Терехова, попадание трех снарядов произошло близ городского автовокзала на проспекте Гагарина, еще один попал в дом. Он также добавил, что Кремль сорвал выпускной вечер харьковских школьников, в результате чего дети были вынуждены его проводить в укрытии.
На сегодняшнее утро, 23 июня, спасатели завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания в пятиэтажку.
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