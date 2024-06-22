Обстрел Харькова 22 июня — под завалами могут находиться люди

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: скриншот с видео

В Харькове под завалами жилого дома могут находиться люди. В настоящее время на месте обстрела работают спасатели.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в субботу, 22 июня.

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Терехов отметил, что в результате российской атаки три человека погибли. Среди них есть женщина, которая выходила из троллейбуса неподалеку от взрыва. Также есть женщина, которая находится в тяжелом состоянии. По словам мэра города, водитель троллейбуса не пострадал.

"Пострадавших очень много, потому что люди находились в своем жилом доме. Вы понимаете, сегодня выходной, люди отдыхали", — добавил Терехов.

Напомним, 22 июня российская армия нанесла авиаудар по Харькову четырьмя авиабомбами, в результате чего есть погибшие и раненые.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на удар российских оккупантов по Харькову. Враг попал в жилой дом.

Впоследствии стало известно, что оккупанты нанесли удар по Харькову в момент, когда в укрытии проходил выпускной детей. Глава ОВА Олег Синегубов показал последствия российского обстрела города.

Также в Харькове снова выросло количество пострадавших. Известно, что противник ранил 37 человек.