Обстріл Харкова 22 червня — під завалами можуть перебувати люди

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: скриншот з відео

У Харкові під завалами житлового будинку можуть перебувати люди. Наразі на місці обстрілу працюють рятувальники.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у суботу, 22 червня.

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Терехов зазначив, що внаслідок російської атаки троє людей загинули. Серед них є жінка, яка виходила з тролейбуса неподалік вибуху. Також є жінка, яка перебуває у важкому стані. За словами мера міста, водій тролейбуса не постраждав.

"Постраждалих дуже багато, бо люди перебували в своєму житловому будинку. Ви розумієте, сьогодні вихідний, люди відпочивали", — додав Терехов.

Нагадаємо, 22 червня російська армія завдала авіаудару по Харкову чотирма авіабомбами, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Президент України Володимир Зеленський уже відреагував на удар російських окупантів по Харкову. Ворог влучив у житловий будинок.

Згодом стало відомо, що окупанти завдали удару по Харкову в момент, коли в укритті проходив випускний дітей. Очільник ОВА Олег Синєгубов показав наслідки російського обстрілу міста.

Також у Харкові знову зросла кількість постраждалих. Наразі відомо, що противник поранив 37 людей.