Атака на Харьков 30 октября – под завалами дома еще могут быть люди

Последствия удара по дому в Харькове Фото: Новини.LIVE

В Харькове возросла вероятность, что под завалами разрушенного дома могут находиться люди. Пока известно о трех погибших.

Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии для Новини.LIVE.

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По данным Чубенко, в результате удара по дому в Харькове погибли уже три человека, еще 36 получили ранения. В прокуратуре отмечают, что под завалами многоэтажки может быть больше людей, чем ожидалось.

"После того, как мы обнаружили тело 25-летнего с виду мужчины, по которому не было обращений от родственников или знакомых, мы не исключаем тот факт, что с ним в квартире мог кто-то быть. Больше заявлений об исчезновении мы не получали", — заметил представитель Харьковской областной прокуратуры.

В Харькове уже 15 часов продолжается аварийно-спасательные работы на месте попадания КАБа. Недавно было деблокировано тело 15-летнего мальчика, которого родственники подавали в розыск.

"Был небольшой процент вероятности того, что он может быть живым, ведь одна из плит стояла под углом. На улице довольно холодно, и вся вода стекала вниз. Очень были большие сомнения, что кто-то может выжить под этими завалами", — сказал Чубенко.

Напомним, в Харькове идет разбор завалов после российского удара по многоэтажке в Салтовском районе 30 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию нужно остановить вместе с партнерами, однако их отложенные решения приводят к дальнейшим атакам.