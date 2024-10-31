Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове предполагают, что под завалами дома могут быть люди arrow

В Харькове предполагают, что под завалами дома могут быть люди

31 октября 2024 15:23
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Атака на Харьков 30 октября – под завалами дома еще могут быть люди
Последствия удара по дому в Харькове Фото: Новини.LIVE
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В Харькове возросла вероятность, что под завалами разрушенного дома могут находиться люди. Пока известно о трех погибших.

Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии для Новини.LIVE.

Читайте также:

Разбор завалов дома в Харькове

По данным Чубенко, в результате удара по дому в Харькове погибли уже три человека, еще 36 получили ранения. В прокуратуре отмечают, что под завалами многоэтажки может быть больше людей, чем ожидалось.

"После того, как мы обнаружили тело 25-летнего с виду мужчины, по которому не было обращений от родственников или знакомых, мы не исключаем тот факт, что с ним в квартире мог кто-то быть. Больше заявлений об исчезновении мы не получали", — заметил представитель Харьковской областной прокуратуры.

В Харькове уже 15 часов продолжается аварийно-спасательные работы на месте попадания КАБа. Недавно было деблокировано тело 15-летнего мальчика, которого родственники подавали в розыск.

"Был небольшой процент вероятности того, что он может быть живым, ведь одна из плит стояла под углом. На улице довольно холодно, и вся вода стекала вниз. Очень были большие сомнения, что кто-то может выжить под этими завалами", — сказал Чубенко.

Напомним, в Харькове идет разбор завалов после российского удара по многоэтажке в Салтовском районе 30 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию нужно остановить вместе с партнерами, однако их отложенные решения приводят к дальнейшим атакам.

Харьков прокуратура обстрелы война в Украине погибшие атака

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:54 В Харькове задержан мужчина, который помогал "Роскосмосу"

16:45 В Харькове мужчина во время ссоры избил сожительницу

Срочная новость

16:43 В Сумах раздался громкий взрыв

16:42 Кому больше доверяют украинцы среди правоохранителей — детали

16:34 Какие документы нужны студенту на случай встречи с военными

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

16:29 Украина должна перенять опыт Израиля — воин объяснил, зачем

16:28 Швейцария депортировала украинцев впервые с 2022 года — причина

16:23 Деньги на памятники погибшим военным — где получить 60 тыс. грн

16:17 В Москве к 16 годам приговорили студента — детали

16:14 На Одесчине отменили разрешение на выезд мужчин за границу

16:54 В Харькове задержан мужчина, который помогал "Роскосмосу"

16:45 В Харькове мужчина во время ссоры избил сожительницу

Срочная новость

16:43 В Сумах раздался громкий взрыв

16:42 Кому больше доверяют украинцы среди правоохранителей — детали

16:34 Какие документы нужны студенту на случай встречи с военными

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

16:29 Украина должна перенять опыт Израиля — воин объяснил, зачем

16:28 Швейцария депортировала украинцев впервые с 2022 года — причина

16:23 Деньги на памятники погибшим военным — где получить 60 тыс. грн

16:17 В Москве к 16 годам приговорили студента — детали

16:14 На Одесчине отменили разрешение на выезд мужчин за границу

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

13:59 Иран до сих пор приходит в себя от удара Израиля — Ауслендер

Text

13:00 Отказ Польши по самолетам и заявление Зеленского — День.LIVE

Text

12:15 Мазурашу объяснил, почему сложно выкрыть коррупцию через договор

Text

10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

Text

09:43 Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

Text

08:00 Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2024
Text

21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году

Text

17:50 Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:38 Эксперт спрогнозировал, как вырастет импорт электрики в ноябре

Text

13:00 Отключение света зимой и доход прокуроров — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре