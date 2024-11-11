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В Харькове продолжается ликвидация последствий атаки РФ — фото

11 ноября 2024 16:57
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Атака на Харьков 8 ноября — как выглядит поврежденная многоэтажка
Восстановленная многоэтажка после попадания в Харькове. Фото: Новини.LIVE
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В ночь на 8 ноября российская армия атаковала Харьков. Одна из поврежденных многоэтажек до сих пор восстанавливается после попадания.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в понедельник, 11 ноября.

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Последствия атаки на Харьков 8 ноября

В пятницу, 8 ноября, российские войска нанесли очередной удар по Харькову, применив 500-килограммовую бомбу. В результате вражеской атаки в городе были повреждены жилые дома.

атака на Харьков 8 ноября
Как выглядит поврежденный дом в Харькове 8 ноября. Фото: Новини.LIVE

Сейчас в многоэтажке, поврежденной во время обстрелов, OSB-плитами уже закрыли разбитые окна.

Дом в Харькове после обстрелов
Дом, поврежденный КАБом в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Сообщается, что на месте попадания продолжают работать газовики и энергетики, которые ликвидируют последствия российского удара.

Напомним, жительница поврежденного дома в Харькове в ночь на 8 ноября рассказала, что ей запомнилось из российской атаки.

Также 8 ноября один из российских снарядов попал по центральной части города, на площади Свободы. В университете им. Каразина, расположенном неподалеку, вылетели окна.

Ранее мы писали о том, что, по данным городского головы Харькова Игоря Терехова, всего в городе повреждено более 8,3 тысячи жилых домов.

Харьков авиабомба многоэтажка война в Украине дом атака

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