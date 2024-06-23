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В Харькове возобновили движение поездов в метро после обстрелов

23 июня 2024 21:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове снова работает метро
Харьковское метро Фото: t.me/kh_metro
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харькове в воскресенье, 23 июня, возобновили движение поездов в метро. Работа была приостановлена в результате российских обстрелов.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского метрополитена в Telegram.

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"В настоящее время движение по линиям метрополитена возобновлено", — говорится в сообщении.

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Пост Харьковского метрополитена. Фото: скриншот

Также в пресс-службе "Харьковоблэнерго" заявили, что в городе возобновили электроснабжение.

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Пост "Харьковоблэнерго". Фото: скриншот

В настоящее время коммунальщики активно работают над восстановлением водоснабжения, поскольку из-за обстрела со стороны России некоторые насосные станции были выключены.

Напомним, 23 июня в Харькове прозвучала серия из трех взрывов из-за авиаударов, в результате чего в нескольких районах города исчезло водоснабжение. Также в городе раздавались взрывы из-за ракет С-300.

Известно, что у части харьковчан отсутствует электроснабжение. Это последствие российского удара по городу.

Впоследствии в городе возросло количество раненых в результате российского обстрела. Враг травмировал десять человек и убил одного гражданского.

война
Харьков
метро
электроэнергия
обстрелы
электроснабжение
оккупанты

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