Взрыв в Харькове 22 июня — какая причина

Дым после взрыва. Фото иллюстративное: скриншот

В Харькове в воскресенье, 22 июня, раздался второй за день взрыв . Подробности выясняются.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE в Харькове.

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В Харькове раздался второй за день взрыв

По информации от местных Telegram-сообществ, взрыв произошел за пределами города.

Скриншот сообщения одной из городских Telegram-сообществ

В то же время глава обороны Харькова Сергей Мельник призвал находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения Мельника

Обстрел Харькова — что известно

Напомним, 22 июня российские Воздушно-космические силы нанесли авиаудар по Харькову четырьмя авиабомбами, в результате чего погибли и ранены.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на удар российских оккупантов по Харькову . Известно, что враг ранил по меньшей мере 25 человек и убил троих.

По словам мэра города, Игоря Терехова , попадание трех авиабомб произошло вблизи городского автовокзала на проспекте Гагарина, еще одна попала в дом. Он также добавил, что Кремль сорвал выпускной вечер харьковских школьников , в результате чего дети были вынуждены его проводить в укрытии.