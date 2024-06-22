Вибух в Харкові 22 червня — яка причина

Дим після вибуху. Фото ілюстративне: скриншот

У Харкові в неділю, 22 червня пролунав другий за день вибух. Подробиці з'ясовуються.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE у Харкові.

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В Харкові пролунав другий за день вибух

За інформацією від місцевих Telegram-спільнот, вибух стався за межами міста.

Скриншот допису однієї з міських Telegram-спільнот

Водночас голова оборони Харкова Сергій Мельник закликав перебувати в укриттях.

Скриншот допису Мельника

Обстріл Харкова — що відомо

Нагадаємо, 22 червня російські Повітряно-космічні сили завдали авіаудару по Харкову чотирма авіабомбами, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Президент України Володимир Зеленський уже відреагував на удар російських окупантів по Харкову. Наразі відомо, що ворог поранив щонайменше 25 людей та вбив трьох.

За словами мера міста, Ігоря Терехова, влучання трьох авіабомб сталося поблизу міського автовокзалу на проспекті Гагаріна, ще одна влучила в будинок. Він також додав, що Кремль зірвав випускний вечір харківських школярів, внаслідок чого діти були змушені його проводити в укритті.