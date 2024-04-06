В Харькове возросло количество погибших в результате ночного обстрела

Последствия российского обстрела Харькова 6 апреля. Фото: Facebook/Сергей Болвинов

В Харькове в субботу, 6 апреля, возросло число погибших в результате ночного обстрела. Российские оккупанты атаковали город с С-300.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

Читайте также:

Жертвы в результате обстрела Харькова

"Враг снова бил дважды — прицельно по жилым многоэтажкам, детским садам и гражданской инфраструктуре. Второй обстрел начался менее чем через полчаса после первого", — рассказал Болвинов.

Последствия российского обстрела Харькова 6 апреля. Фото: Facebook/Сергей Болвинов

Россияне убили семь человек, еще 11 — получили ранения.

Последствия российского обстрела Харькова 6 апреля. Фото: Facebook/Сергей Болвинов

По словам Болвинова, в результате атаки РФ полностью разрушена автозаправочная станция и повреждены линии электропередач. Посреди побитых девятиэтажек есть две воронки, размером 5 на 5 метров.

Последствия российского обстрела Харькова 6 апреля. Фото: Facebook/Сергей Болвинов

Пост Болвинова. Фото: скриншот

Атака РФ на Харьков

Напомним, что около 00:30 в субботу, 6 апреля, на Харьков происходила атака российских захватчиков — гремели взрывы в городе. Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил о попадании рядом с жилой застройкой.

Также мы сообщали, что из-за обстрела в Шевченковском районе Харькова погибли два человека, ранения получили семь человек, о чем рассказал Синегубов.

Добавим, что позже в полиции Харьковщины уточнили о восьми пострадавших от удара РФ. Кроме того, стражи порядка подробнее рассказали о повреждениях в городе и показали кадры последствий вражеской атаки.

Впоследствии в Офисе генпрокурора обновили информацию и заявили, что в результате ночного ракетного обстрела Харькова погибли шесть человек и получили ранения 11 гражданских. Прокуратура начала досудебное расследование.