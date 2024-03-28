Удар авиабомбой по Харькову — как местные власти помогают пострадавшим

Поврежденный дом в результате обстрела. Фото: Telegram / Олег Синегубов

Россияне сбросили авиабомбу на жилую застройку Харькова в среду, 27 марта. Из-за вражеской атаки известно о 19 пострадавших и одном погибшем. Местные власти предоставляют жителям, у которых повреждены квартиры, места в общежитиях.

Об этом в комментарии "Мы Украина" сообщил представитель городского совета города Юрий Сидоренко.

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Руководство Харькова решило предоставить всем пострадавшим в обстреле РФ временное жилье. Сидоренко, опроверг информацию о тяжелораненых в результате атаки. По его словам, все пострадавшие имеют ранения средней или легкой тяжести.

"Среди пострадавших — четверо детей 6, полутора, 11 и 13 лет. Сложность в том, что прилет был в рабочее время и многих людей не было — два человека поехали уже в общежития. Всем, кому необходимо — будут предоставлены места в общежитиях. Никого не обидим, всех примем, обогреем и накормим", — указал спикер.

Напомним, россияне атаковали Харьков авиабомбой. Попадание произошло в Шевченковском районе города. По меньшей мере 14 многоэтажек повреждены в результате обстрела.

Обстрел домов в Харькове привел к гибели 59-летнего гражданского мужчины и 19 пострадавших. Среди них и четверо детей. Младшему пострадавшему всего три месяца.

Кроме того, 28 марта захватчики совершили повторную атаку. Ночью они нанесли удар по Киевскому району Харькова. Под огнем оказались ресторан и жилые дома.