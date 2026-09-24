Взрыв на ферме в Старой Гнилице: шесть человек погибли

Разрушенное здание после атаки. Фото: Главное управление Нацполиции Харьковской области

Утром 24 сентября российские войска нанесли удар по агропредприятию в Старой Гнилице в Харьковской области. В результате атаки погибли шесть работников фермы, ещё 12 человек получили ранения. Экстренные службы продолжают работать на месте обстрела, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Удар по ферме

Утром 24 сентября РФ атаковала ферму в Старой Гнилице в Чугуевском районе. К сожалению, погибли шесть человек. Среди них — двое мужчин и четыре женщины. Еще 12 работников агропредприятия получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Экстренные службы продолжают работать на месте атаки в усиленном режиме.

Последствия удара по ферме. Фото: Харьковская ОВА

Последствия обстрелов

За прошедшие сутки российские войска атаковали восемь населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В Богодуховском районе поврежден автомобиль в Золочеве. В Изюмском районе пострадали четыре гаражных бокса в Червоной Поляне и автомобиль в Сухом Яру. В Харьковском районе были разрушены электросети в Элитном, а также повреждены два автомобиля в Слатыном и возле Безруков. В Лозовском районе поврежден частный дом в Близнюках.

Погибший и раненые

В результате обстрелов за прошедшие сутки в Харьковской области погиб один человек, ещё двое пострадали. Возле села Безруки Дергачевской общины погиб 68-летний мужчина, а 52-летняя женщина получила ранения. В поселке Слатыно Дергачевской общины пострадал 63-летний мужчина.

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Чем атаковали

За сутки российские войска применили против Харьковской области различные типы беспилотников. Зафиксировано два БПЛА "Герань-2", один "Молния", пять FPV-дронов и ещё 10 беспилотников, тип которых устанавливается.

Эвакуация населения

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 184 человека. Всего с начала работы там зарегистрировали уже 61 482 человека.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 277 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 11 атак противника. Российские военные пытались продвинуться в направлении Терновой, Старицы, Волчанска, Караичного, Малой Волчьей, Озерного и Обуховки. На Купянском направлении враг трижды пытался укрепить свои позиции в ходе штурмовых действий в направлении Куриловки, Новоосинового и Кившаровки.

Как сообщали Новини.LIVE, 23 сентября в Изюмском районе Харьковской области, за пределами Балаклеи, мужчина ехал на тракторе по лесу и наехал на неизвестный взрывоопасный предмет. В результате взрыва он пострадал.

Также Новини.LIVE писали, что 22 и 23 сентября российские войска вновь атаковали Изюм Харьковской области управляемыми авиабомбами. Было нанесено четыре удара по жилому сектору. В результате обстрела вспыхнули пожары, повреждены дома и хозяйственные постройки. Известно о восьми пострадавших, среди них есть ребенок. На местах ударов работали подразделения ГСЧС.