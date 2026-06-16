В одном из районов Харькова завтра отключат воду: адреса бюветов

Бювет в Харькове. Фото иллюстративное: Харьковский городской совет

Завтра, 17 июня, часть жителей Харькова временно останется без водоснабжения. Ограничения связаны с плановыми работами, проводимыми в целях подготовки городских сетей к осенне-зимнему периоду. Воды не будет ориентировочно почти весь день. Харьковчан просят заранее сделать запас воды.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковводоканал.

Плановые работы

17 июня часть жителей Харькова временно останется без водоснабжения. Отключение связано с проведением плановых работ по подготовке сетей к осенне-зимнему периоду. Воды у части абонентов Шевченковского и Киевского районов не будет ориентировочно с 08:00 до 21:00.

Адреса отключения

Без водоснабжения могут остаться жители следующих территорий:

часть Шевченковского района, ограниченная рекой Лопань, окружной дорогой к поселку Пятихатки, лесопарком, Харьковским шоссе, Центральным парком;

часть Киевского района, ограниченная Харьковским шоссе, территорией лесопарка, поселком Жуковского, в частности частным сектором;

ул. Григория Сковороды;

ул. Саперная;

река Харьков;

ул. Исаевская;

ул. Шевченко;

ул. Хотинская;

ул. Бахмутская;

пер. Гнедича;

ТЦ «Барабашова»;

ул. Наринская;

ул. Шаляпина.

Харьковчан просят заранее запастись водой на время проведения работ.

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Адреса бюветов

Индустриальный район

Пр. Героев Харькова, 292

Ул. 92-й бригады, 28-А

Просп. Индустриальный, 37

Киевский район

Ул. Старошишковская, 2

Ул. Майка Йогансена, 14

Ул. Метростроителей, 38

Немишлянский район

Ул. Амосова, 7-А

Ул. Ощепкова, 5-А

Салтовское шоссе, 118

Новобаварский район

Ул. Академика Богомольца, 15

Ул. Львовская, 13

Просп. Новобаварский, 89-А

Основянский район

Ул. Литакова, 13

Ул. Болградская, 48

Просп. Аэрокосмический, 42

Салтовский район

Просп. Героев Харькова, 191

Ул. Гв. Широнинцев, 40-Ж

ул. Р. Плоходько, 5-В

Слободской район

Просп. Аэрокосмический, 207

Ул. Ньютона, 131

Просп. Байрона, 171-Б

Холодногорский район

Ул. Волонтерская, 57

Ул. Каменец-Подольская, 23

Ул. Злагоды, 2

Ул. Славянская, 6

Ул. Сичеславская, 66 –А

Шевченковский район

Просп. Победы, 66-А

Ул. Ахсарова, 15-А

Ул. Клочковская, 197

Контакты "Харьковводоканала"

Для решения вопросов по водоснабжению и водоотведению абоненты могут обращаться по следующим контактным номерам:

Аварийная служба водоснабжения (внешние сети, круглосуточно): 341-41-40, 712-08-40.

Аварийная служба водоотведения (внутридомовые сети, круглосуточно): 341-41-40, 704-14-46, 704-14-47, 704-14-48, 734-91-53, 739-95-05.

Информационный центр: 341-41-40 (пн–чт: 8:00–17:00, пт: 8:00–16:00, сб–вс: выходные).

Передача показаний счетчиков (автоматический прием, круглосуточно): 707-58-51.

Центр обслуживания Индустриального района (включая Докучаевское, Заики, Затишье):

Адрес: ул. Архитектора Алешина, 35

График работы: пн–чт: 8:00–17:00, пт: 8:00–16:00 (перерыв с 12:12 до 13:00).

Для физических лиц: 703-32-55

Для юридических лиц: (050) 100-99-53

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска продолжают атаковать критическую инфраструктуру Харьковщины и наносить удары по гражданским объектам. Под прицелом оказываются также работники, восстанавливающие энергосистему региона. Такие атаки происходят во время их работы на местах повреждений. На этот раз удар пришелся по бригаде энергетиков.

Также Новини.LIVE писали, что, несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме страны, с 1 июня стоимость коммунальных услуг для жителей Харькова не изменится. Цены останутся на уровне мая, а городские власти продолжают обеспечивать бесплатный проезд в муниципальном транспорте.