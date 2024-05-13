Враг имел частичный успех на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ на 13 мая

Украинские защитники. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Российские захватчики несколько дней назад начали новое наступление на Харьковскую область. По состоянию на понедельник, 13 мая, оккупанты совершили 11 атак, длится два боевых столкновения.

Об этом сообщает Стратком ВСУ в Telegram.

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Ситуация на Харьковском направлении 13 мая

На Харьковском направлении россияне не прекращают попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций и преуспели в районе населенного пункта Лукьянцы, однако продвижение остановлено.

В то же время Силы обороны Украины осуществляют контратакующие действия на Харьковском направлении, для усиления войск туда переместили заранее созданные резервы. Наращивание группировки будет продолжаться в зависимости от развития действий, украинские войска обеспечены необходимым количеством средств поражения.

С начала суток враг потерял на Харьковщине 97 военных и восемь единиц вооружения и военной техники. Однако оккупантам удалось нанести восемь авиационных ударов в районах населенных пунктов Уды, Волчанск, Липцы, Графское и Веселое Харьковской области.

Кроме того, воины ВСУ отбивают атаки захватчиков на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестово Харьковской области.

Также произошло 19 боевых столкновений в районах Синьковка, Ивановка, Берестово и Новоигоровка.

Скриншот поста Страткома

Скриншот поста Страткома

Скриншот поста Страткома

Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что украинская разведка знала о планах российских оккупантов наступать в Харьковской области. Действия противника в этом направлении начались по известному графику.

А командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский заявил, что в Харьковской области не было первой линии фортификаций и мин. По его мнению, это позволило россиянам "свободно войти в серую зону по всей линии границы".

На это отреагировали в Харьковской ОВА. Там отметили, что построенные силами областной администрации фортификации занимают Силы Обороны Украины.

Также информацию об отсутствии фортификаций в Харьковской области опровергли в ЦПД. Руководитель Центра Андрей Коваленко пояснил, что бои сосредоточены именно на пограничье, поэтому вести строительные работы и возводить фортификации в определенных регионах невозможно, поскольку это риск для жизни инженеров.

Кроме того, на фоне наступления российских войск на север Харьковской области был заменен командующий ОТУВ "Харьков" — им стал Михаил Драпатый.