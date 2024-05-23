Какими ракетами Россия разрушила типографию в Харькове 23 мая

Уничтожение типографии в Харькове — в прокуратуре выяснили, какие ракеты применила Россия
Российские захватчики в четверг, 23 мая, совершили массированный обстрел Харькова. Во время атаки они ударили по типографии ракетами С-300, здание было разрушено.
Об этом рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков в комментарии для Ми Україна.
Ракетный обстрел Харькова 23 мая
По словам Фильчакова, враг девять раз попал по Харькову во время массированной атаки. Попадания зафиксированы в Основянском и Холодногорском районах города.
"Мы находимся в Основянском районе — именно здесь, по предварительным данным, две ракеты С-300 попали в частное предприятие", — сказал руководитель прокуратуры.
На видео он держал в руках обломок от ракеты С-300 и объяснил, что это "гермет" розового цвета. Именно этот цвет характерен для ракет типа С-300.
Кроме того, вражеские "прилеты" были зафиксированы в центре Люботина.
Напомним, в результате ракетного удара по Харькову погибли семь человек. Синегубов подчеркнул, что враг бил именно по гражданской инфраструктуре, ведь в местах попаданий и рядом с ними нет ни одного военного объекта.
В результате массированного ракетного обстрела была уничтожена государственная типография в Харькове.
Кроме того, россияне сбросили авиационную бомбу на город Дергачи Харьковской области. В результате обстрела пострадали 13 человек.
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