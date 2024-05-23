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Уничтожение типографии в Харькове — в прокуратуре выяснили, какие ракеты применила Россия

23 мая 2024 17:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Какими ракетами Россия разрушила типографию в Харькове 23 мая
Последствия атаки. Фото: ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в четверг, 23 мая, совершили массированный обстрел Харькова. Во время атаки они ударили по типографии ракетами С-300, здание было разрушено.

Об этом рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков в комментарии для Ми Україна.

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По словам Фильчакова, враг девять раз попал по Харькову во время массированной атаки. Попадания зафиксированы в Основянском и Холодногорском районах города.

"Мы находимся в Основянском районе — именно здесь, по предварительным данным, две ракеты С-300 попали в частное предприятие", — сказал руководитель прокуратуры.

На видео он держал в руках обломок от ракеты С-300 и объяснил, что это "гермет" розового цвета. Именно этот цвет характерен для ракет типа С-300.

Кроме того, вражеские "прилеты" были зафиксированы в центре Люботина.

Напомним, в результате ракетного удара по Харькову погибли семь человек. Синегубов подчеркнул, что враг бил именно по гражданской инфраструктуре, ведь в местах попаданий и рядом с ними нет ни одного военного объекта.

В результате массированного ракетного обстрела была уничтожена государственная типография в Харькове.

Кроме того, россияне сбросили авиационную бомбу на город Дергачи Харьковской области. В результате обстрела пострадали 13 человек.

Харьков
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ракетный удар

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