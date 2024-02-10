Ермак отреагировал на обстрел Харькова и циничное убийство семьи

Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: ОП

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на российский обстрел Харькова и циничное убийство семьи. Он хочет, чтобы каждый житель европейского или американского города представили, что эти люди просто жили своей жизнью.

Об этом Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале в субботу, 10 февраля.

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Реакция Ермака на обстрел Харькова

Руководитель ОП рассказал, что оккупанты запустили "шахеды" по городу, по людям. Один из вражеских дронов попал в АЗС. В результате удара горящее топливо растеклось по улице частного сектора, подпалив дома. Местные жители оказались в огненной ловушке, а среди них — семья с тремя детьми. Люди не могли выбраться. В последние секунды жизни мать обнимала своих детей, задыхаясь в ванной комнате. Ермак отметил, что еще вчера эти люди были живы.

Последствия обстрела Харькова. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Мужчина погиб в коридоре, а дети с мамой сгорели. Руководитель ОП пишет, что младенец от температуры пламени превратился в пепел.

"Я хочу, чтобы каждый представил это. Хочу, чтобы каждый житель европейского или американского города просто представил, что эти люди просто жили своей жизнью. Их цинично убили. Россия убивает каждый день. И это зло может прийти и к вам", — подчеркнул Ермак.

По его словам, это зло — прожорливое. Он подчеркнул, что Украине нужна помощь прямо сейчас.

Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, что 9 февраля Россия ударила по автозаправочной станции в Харькове. По словам мэра Игоря Терехова, в результате атаки разлилось горючее, площадь пожара составляет 3700 кв. м. А глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о местах попадания после обстрела.

Прокуратура сообщила, что спасатели обнаружили тело погибшего во время пожара. Но вскоре количество жертв резко возросло. Среди погибших есть дети.

Вскоре мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе количество пострадавших в результате ночной атаки российских дронов возросло до 57 человек. Эти люди остались без ничего, поскольку Россия уничтожила их дома.

А вот Национальная полиция показала кадры первых минут после взрывов.