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Самому младшему 10 месяцев — полиция Харькова рассказала подробности гибели целой семьи

10 февраля 2024 14:44
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Самому младшему 10 месяцев — полиция Харькова рассказала подробности гибели целой семьи
Сотрудники ГСЧС ведут поисковые работы. Фото: Сергей Болвинов
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

После жесткого обстрела Харькова, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили в завалах останки семерых людей. Целая семья сгорела заживо, а самому младшему погибшему было 10 месяцев.

Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов в субботу, 10 февраля.

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Во время воздушной тревоги, семья с детьми обычно укрывалась в подвале. Однако, на этот раз огонь внезапно охватил двор. В попытках найти укрытие, они столкнулись с пожаром у своего дома, где уже горели автомобили и топливо. Всех семерых охватил огненный капкан. 

"Старшему Леше было семь лет, среднему Михаилу четыре года, самый маленький Павел, ему было десять месяцев", — сообщил Болвинов.

Харьков
Обнаруженные останки людей. Фото: Сергей Болвинов

Также он рассказал, что двое старших и младший сыновья находились рядом с матерью, в то время как Михаил, средний сын, следовал за отцом. Предполагается, что отец потерял сознание в первую очередь, а маленький Михаил спрятался в углу на кухне, где его впоследствии нашли. Мать с двумя оставшимися детьми пыталась укрыться в ванной комнате, крепко обнимая их.

"Все они очень сильно обгорели и для окончательных выводов понадобится ДНК – экспертиза", — добавил начальник полиции

Напомним, что 9 февраля Россия ударила по автозаправочной станции в Харькове. По словам мэра Игоря Терехова, в результате атаки разлилось горючее, площадь пожара составляет 3700 кв. м. А глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о местах попадания после обстрела.

Прокуратура сообщила, что спасатели обнаружили тело погибшего во время пожара. Но вскоре количество жертв резко возросло. Среди погибших есть дети.

Вскоре мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе количество пострадавших в результате ночной атаки российских дронов возросло до 57 человек. Эти люди остались без ничего, поскольку Россия уничтожила их дома.

А вот Национальная полиция показала кадры первых минут после взрывов. 

Харьков
дети
полиция
обстрелы
война в Украине
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жертвы

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