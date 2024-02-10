Подоляк рассказал, какими ракетами оккупанты обстреляли Харьков

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото: ОП

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, какими ракетами российские оккупанты атаковали Харьков. По его словам, вооружение поступило врагу из Северной Кореи.

Об этом Михаил Подоляк сказал в эфире телемарафона в субботу, 10 февраля.

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Подоляк подчеркнул, что РФ не может обеспечить себя ракетами и снарядами, поэтому она ищет их в КНДР.

"Мы с вами видим, более миллиона снарядов — это северокорейские. Также ракеты, которые сегодня периодически атакуют Харьков, — это также северокорейские снаряды", — добавил он.

Напомним, что 9 февраля Россия ударила по автозаправочной станции в Харькове. По словам мэра Игоря Терехова, в результате атаки разлилось горючее, площадь пожара составляет 3700 кв. м. А глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о местах попадания после обстрела.

Прокуратура сообщила, что спасатели обнаружили тело погибшего во время пожара. Но вскоре количество жертв резко возросло. Среди погибших есть дети.

Вскоре мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе количество пострадавших в результате ночной атаки российских дронов возросло до 57 человек. Эти люди остались без ничего, поскольку Россия уничтожила их дома.

А вот Национальная полиция показала кадры первых минут после взрывов.