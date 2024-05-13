Ситуация на Харьковском направлении — Волчанск начали окружать

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил, что российские оккупанты начинают окружать город Волчанск с одной стороны. Сейчас продолжаются очень сложные позиционные бои.

Об этом Александр Скорик сообщил в эфире телеканала "Эспрессо" в понедельник, 13 мая.

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"По последней информации из Волчанска, у врага есть продвижение. Город начинают окружать с одной стороны. Продолжаются очень сложные позиционные бои. Силы обороны Украины под плотным огнем, постоянными прилетами КАБов и штурмовыми действиями, ведут оборону", — заявил Скорик.

По его словам, город Волчанск практически разрушен, там нет ни одного уцелевшего помещения.

Скорик отметил, что вчера, всего за сутки, по этой территории было выпущено 30 ракет — управляемых авиационных бомб.

"В городе практически нет ни одного уцелевшего помещения. Вчера из Волчанска и ближних районов было эвакуировано 1 600 человек. С 10 мая — начала вражеских наступательных действий, с этой территории в целом было эвакуировано 6 000 человек", — добавил он.

Наступление РФ в Харьковской области — последние новости

Напомним, 10 мая российские захватчики ужесточили обстрелы на северном направлении Харьковщины. Прежде всего, под прицелом врага город Волчанск.

Впоследствии Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские оккупанты начали новую волну наступления на Харьковщине. Сейчас там ведутся жесткие бои.

По данным СМИ, Россия планирует оттеснить Вооруженные силы Украины от границы и создать буферную зону.