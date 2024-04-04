В Харькове атака РФ обесточила ядерную установку

Ядерная установка в Харькове. Фото: t.me/energyofukraine

В Харькове в результате российских обстрелов была обесточена ядерная установка. Система аварийного энергообеспечения сработала в штатном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram в четверг, 4 апреля.

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Обесточивание ядерной установки в Харькове

Госинспекция ядерного регулирования со ссылкой на Харьковский физико-технический институт сообщила, что в 08:30 во время российских обстрелов Харькова ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" потеряла внешнее электроснабжение.

"Система аварийного энергообеспечения сработала в штатном режиме, включены в работу аварийные дизель-генераторы. Радиационная ситуация на площадке в пределах нормы", — говорится в сообщении.

"Источник нейтронов" предназначен для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов.

Пост Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, ночью 4 апреля в Харькове раздались взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу.

Под прицелом врага находились частные и многоквартирные дома. В одной из многоэтажек разрушены верхние этажи.

Впоследствии стало известно, что из-за вражеских обстрелов погибли четыре человека, трое из них — спасатели. Ранения получили еще 12 человек. Также появились кадры трехчасового спасения мужчины из-под завалов в городе.

В МВД назвали имена погибших спасателей.