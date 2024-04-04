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В полиции показали ужасающие кадры первых минут после обстрела Харькова

4 апреля 2024 11:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В полиции показали ужасающие кадры первых минут после обстрела Харькова
Последствия обстрелов Харькова. Фото: Игорь Терехов\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские захватчики обстреляли один из жилых районов Харькова ночью, 4 апреля. Вражеская атака забрала жизнь четырех человек, еще 12 ранила.

В полиции показали кадры первых минут после российских обстрелов.

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"Страна-террорист продолжает бить по мирному населению с применением тактики "двойных ударов". Несколько волн "Шахедов" по гражданской инфраструктуре Харькова убили четыре человека, и по меньшей мере одиннадцать человек получили ранения", — прокомментировали атаку в полиции.

На обнародованных кадрах можно увидеть, что сразу после обстрела патрульные поднялись на один из этажей жилого дома. Некоторые жилища были полностью разрушены, на месте квартир образовались завалы. В одной из них правоохранители обнаружили тело погибшей женщины.

Напомним, ночью 4 апреля в Харькове раздались взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу.

Под прицелом врага находились частные и многоквартирные дома. В одной из многоэтажек разрушены верхние этажи.

Впоследствии стало известно, что из-за вражеских обстрелов погибли четыре человека, трое из них — спасатели. Ранения получили еще 12 человек. Также появились кадры трехчасового спасения мужчины из-под завалов в городе.

В МВД назвали имена погибших спасателей.

война
Харьков
россияне
обстрелы
оккупанты
война в Украине

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