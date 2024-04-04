У поліції показали жахливі кадри перших хвилин після обстрілу Харкова

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Ігор Терехов\Telegram

Російські загарбники обстріляли один із житлових районів Харкова уночі, 4 квітня. Ворожа атака забрала життя чотирьох людей, ще 12 поранила.

У поліції показали кадри перших хвилин після російського обстрілу.

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"Країна-терорист й далі б’є по мирному населенню із застосуванням тактики "подвійних ударів". Декілька хвиль "Шахедів" по цивільній інфраструктурі Харкова вбили чотири людини, та щонайменше одинадцять людей отримали поранення", — прокоментували атаку у поліції.

На оприлюднених кадрах можна побачити, які відразу після обстрілу патрульні піднялися на один із поверхів житлового будинку. Деякі помешкання були повністю зруйновані, на місці житлових квартир утворилися завали. В одній з осель правоохоронці виявили тіло загиблої жінки.

Нагадаємо, уночі 4 квітня у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту.

Під прицілом ворога були приватні та багатоквартирні будинки. В одній із багатоповерхівок зруйновано верхні поверхи.

Згодом стало відомо, що через ворожий обстріл загинули четверо людей, троє із них — рятувальники. Поранення отримали ще 12 людей. Також з'явилися кадри тригодинного порятунку чоловіка з-під завалів у місті.

У МВС назвали імена загиблих рятувальників.