Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У поліції показали жахливі кадри перших хвилин після обстрілу Харкова arrow

У поліції показали жахливі кадри перших хвилин після обстрілу Харкова

4 квітня 2024 11:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У поліції показали жахливі кадри перших хвилин після обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Ігор Терехов\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські загарбники обстріляли один із житлових районів Харкова уночі, 4 квітня. Ворожа атака забрала життя чотирьох людей, ще 12 поранила. 

У поліції показали кадри перших хвилин після російського обстрілу. 

Читайте також:

Наслідки обстрілів у Харкові

"Країна-терорист й далі б’є по мирному населенню із застосуванням тактики "подвійних ударів". Декілька хвиль "Шахедів" по цивільній інфраструктурі Харкова вбили чотири людини, та щонайменше одинадцять людей отримали поранення", — прокоментували атаку у поліції. 

На оприлюднених кадрах можна побачити, які відразу після обстрілу патрульні піднялися на один із поверхів житлового будинку. Деякі помешкання були повністю зруйновані, на місці житлових квартир утворилися завали. В одній з осель правоохоронці виявили тіло загиблої жінки. 

Нагадаємо, уночі 4 квітня у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту.

Під прицілом ворога були приватні та багатоквартирні будинки. В одній із багатоповерхівок зруйновано верхні поверхи.

Згодом стало відомо, що через ворожий обстріл загинули четверо людей, троє із них — рятувальники. Поранення отримали ще 12 людей. Також з'явилися кадри тригодинного порятунку чоловіка з-під завалів у місті. 

У МВС назвали імена загиблих рятувальників. 

війна
Харків
росіяни
обстріли
окупанти
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК