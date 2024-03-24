Зеленский назвал количество абонентов, которые до сих пор без стабильного электричества в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации с электроэнергией в Харькове. По его словам, она до сих пор сложная.

Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении в воскресенье, 24 марта.

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Ситуация с электроэнергией в Харькове

По словам украинского лидера, более 200 тысяч абонентов — квартир и домов в Харькове и одном из районов области остались без стабильного электроснабжения.

Сейчас в городе действуют довольно жесткие графики по электричеству.

Напомним, 22 марта в Харькове и области раздались взрывы. Россия нанесла удар по критической инфраструктуре города. Терехов заявил, что в Харькове раздалось около 15 взрывов, в результате чего возникли проблемы со светом.

Из-за атаки в Харькове почти 700 тысяч человек были без электроэнергии. В городе не работало метро, система оповещения и светофоры.

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что энергетики возобновляют питание в Харькове в два этапа. Сначала это восстановление критической инфраструктуры города, а затем подпитка горожан.

В городе возобновили электроснабжение для 40% потребителей, тепло — для 60%. С водоснабжением пока нет проблем, доступ к нему имеют все местные жители.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов опубликовал график почасовых отключений электроэнергии в городе и области. Он будет действовать в период с 25 по 31 марта.