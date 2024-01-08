Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Обстріл Харкова 2 січня — загинула ще одна людина arrow

Обстріл Харкова 2 січня — загинула ще одна людина

8 січня 2024 11:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Обстріл Харкова 2 січня — загинула ще одна людина
Наслідки обстрілів Харкова 8 січня. Фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні вночі загинула ще одна людина, яка була поранена внаслідок ракетного обстрілу Харкова 2 січня. Як відомо, це 56-річни чоловік, який тривалий час перебував у важкому стані.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Читайте також:

Наслідки обстрілу Харкова 2 січня

"На жаль, вночі у лікарні помер один із поранених внаслідок обстрілу Харкова, який стався 2 січня, – 56-річний чоловік, тривалий час він перебував у важкому стані", — йдеться у повідомленні. 

null
Повідомлення Олега Синєгубова в Telegram. Фото: скриншот 

Що відомо про обстріл Харкова 2 січня

Російські окупанти 2 січня атакували Харків ракетами "Кинджал". Постраждала 41 людина, з них двоє дітей. Також відомо про одну загиблу. 

Загарбники вдарили по центральній частині Харкова. Зруйновані будинки, автомобілі та господарчі споруди. Згодом начальник ОВА Олег Синєгубов показав наслідки ракетного удару на Харків

Загалом 2 січня Повітряні сили у взаємодії з підрозділами Сил оборони України знищили 72 ворожі цілі. Зокрема 10 з 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". 

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали, як мінімум, чотирьох ударів по Харкову. Проте у місті Зміїв Чугуївського району росіяни вдарили по приватному житловому будинку.  

Також ми писали, що російські загарбники вдарили по промислових обʼєктах Харкова. Станом на цю хвилину відомо про одну постраждалу.

Додамо, російська армія атакувала Харківську область. Ворог влучив у підприємство та навчальний заклад.

Крім того, з-під завалів у Харківській області дістали тіло жінки. Трьома годинами раніше там вдалось врятувати двох чоловіків.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

Актуальне по темі