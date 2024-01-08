Обстріл Харкова 2 січня — загинула ще одна людина

Наслідки обстрілів Харкова 8 січня. Фото: t.me/synegubov

Сьогодні вночі загинула ще одна людина, яка була поранена внаслідок ракетного обстрілу Харкова 2 січня. Як відомо, це 56-річни чоловік, який тривалий час перебував у важкому стані.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілу Харкова 2 січня

"На жаль, вночі у лікарні помер один із поранених внаслідок обстрілу Харкова, який стався 2 січня, – 56-річний чоловік, тривалий час він перебував у важкому стані", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Олега Синєгубова в Telegram. Фото: скриншот

Що відомо про обстріл Харкова 2 січня

Російські окупанти 2 січня атакували Харків ракетами "Кинджал". Постраждала 41 людина, з них двоє дітей. Також відомо про одну загиблу.

Загарбники вдарили по центральній частині Харкова. Зруйновані будинки, автомобілі та господарчі споруди. Згодом начальник ОВА Олег Синєгубов показав наслідки ракетного удару на Харків

Загалом 2 січня Повітряні сили у взаємодії з підрозділами Сил оборони України знищили 72 ворожі цілі. Зокрема 10 з 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали, як мінімум, чотирьох ударів по Харкову. Проте у місті Зміїв Чугуївського району росіяни вдарили по приватному житловому будинку.

Також ми писали, що російські загарбники вдарили по промислових обʼєктах Харкова. Станом на цю хвилину відомо про одну постраждалу.

Додамо, російська армія атакувала Харківську область. Ворог влучив у підприємство та навчальний заклад.

Крім того, з-під завалів у Харківській області дістали тіло жінки. Трьома годинами раніше там вдалось врятувати двох чоловіків.