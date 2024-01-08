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Обстрел Харькова 2 января — погиб еще один человек

8 января 2024 11:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Обстрел Харькова 2 января — погиб еще один человек
Последствия обстрела Харькова 8 января. Фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня ночью погиб еще один человек, который был ранен в результате ракетных обстрелов Харькова 2 января. Как известно, это 56-летний мужчина, который длительное время пребывавший в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Последствия обстрела Харькова 2 января

"К сожалению, ночью в больнице погиб один из раненых в результате обстрела Харькова, который произошел 2 января — 56-летний мужчина, длительное время он находился в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

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Сообщения Олега Синегубова в Telegram. Фото: скриншот

Что известно об обстреле Харькова 2 января

Российские оккупанты 2 января атаковали Харьков ракетами "Кинжал". Пострадал 41 человек, из них двое детей. Также известно об одной погибшей.

Захватчики ударили по центральной части Харькова. Разрушены дома, автомобили и хозяйственные постройки. Затем начальник ОВА Олег Синегубов показал последствия ракетного удара на Харьков.

Всего 2 января Воздушные силы во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожили 72 вражеских цели. В том числе 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли, как минимум, четыре удара по Харькову. Однако в городе Змиев Чугуевского района россияне ударили по частному жилому дому.

Также мы писали, что российские захватчики ударили по промышленным объектам Харькова. На эту минуту известно об одной пострадавшей.

Добавим, российская армия атаковала Харьковскую область. Враг попал в предприятие и учебное заведение.

Кроме того, из-под завалов в Харьковской области извлекли тело женщины. Тремя часами ранее там удалось спасти двоих мужчин.

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