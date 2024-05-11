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Синегубов ответил, есть ли основания для объявления эвакуации из Харькова

11 мая 2024 18:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Синегубов ответил, есть ли основания для объявления эвакуации из Харькова
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, нужна ли эвакуация из Харькова. По его словам, на данный момент для этого нет никаких оснований.

Об этом Олег Синегубов рассказал, отвечая на вопрос Новини.LIVE в субботу, 11 мая.

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Синегубов подчеркнул, что, несмотря на активные боевые действия на севере Харьковской области, за последние сутки не фиксируется массовый выезд людей из города.

"Мы четко понимаем, какие силы враг применяет на севере нашей территории. Да, конечно, может эскалация, давление его может усиливаться, он может усиливать свое военное присутствие", — добавил глава Харьковской ОВА.

Ситуация в Харькове — последние новости

Напомним, российские захватчики ужесточили обстрелы на северном направлении Харьковской области. Прежде всего, под прицелом врага город Волчанск.

В связи с этим в городе и близлежащих населенных пунктах Харьковщины происходит эвакуация населения.

Впоследствии Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские оккупанты начали новую волну наступления на Харьковщине. Сейчас там продолжаются жесткие бои.

В Минобороны заявили, что примерно в 5 утра прошла попытка прорыва российскими войсками линии обороны под прикрытием бронетехники. Однако Вооруженные силы Украины надежно защищают позиции в Харьковской области.

По данным СМИ, Россия планирует оттеснить Вооруженные силы Украины от границы и создать буферную зону.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин сделал заявление о новом наступлении оккупантов в Харьковской области. По его словам, эти действия россиян были спрогнозированы украинскими силами раньше, поэтому ничего критичного не происходит.

В субботу, 11 мая, захватчики возобновили штурмовые действия возле села Глубокое Харьковской области. Сейчас украинские военные ожидают усиления огня противника.

К тому же в связи с наступлением РФ жителей приграничных районов Харьковской области эвакуируют в безопасные места. За прошедшие сутки всего эвакуировано 1775 человек.

война
Харьков
украинцы
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Украина
Харьковская область
Олег Синегубов

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