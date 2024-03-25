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Обесточенный Харьков — как выглядит город после российских обстрелов

25 марта 2024 23:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Обесточенный Харьков — как выглядит город после российских обстрелов
Обесточенный Харьков. Фото: "Телеграф"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Харьков до сих пор приходит в себя от российской атаки в пятницу, 22 марта. Враг обстреливал энергообъекты города, в результате чего без света остаются несколько тысяч человек.

Как выглядит обесточенный Харьков показал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов в понедельник, 25 марта.

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Харьков без электроэнергии

Свет хоть и ненадолго, но все чаще появляется в домах харьковчан, сегодня в городе удалось возобновить работу метро.

В результате повреждения ТЭЦ и всех подстанций в Харькове и области пришлось вернуть графики отключения электричества.

Обесточенный Харьков
Обесточенный Харьков. Фото: "Телеграф"
Обесточенный Харьков
Обесточенный Харьков. Фото: "Телеграф"
Обесточенный Харьков
Обесточенный Харьков. Фото: "Телеграф"
Обесточенный Харьков
Обесточенный Харьков. Фото: "Телеграф"
Обесточенный Харьков
Обесточенный Харьков. Фото: "Телеграф"

Обстрел Харькова — что известно

Напомним, 22 марта в Харькове и области раздались взрывы. Россия нанесла удар по критической инфраструктуре города. Терехов заявил, что в Харькове раздалось около 15 взрывов, в результате чего возникли проблемы со светом.

Из-за атаки в Харькове почти 700 тысяч человек были без электроэнергии. В городе не работало метро, система оповещения и светофоры.

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что энергетики возобновляют питание в Харькове в два этапа. Сначала это восстановление критической инфраструктуры города, а затем подпитка горожан.

В городе возобновили электроснабжение для 40% потребителей, тепло — для 60%. С водоснабжением пока нет проблем, доступ к нему имеют все местные жители.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов опубликовал график почасовых отключений электроэнергии в городе и области. Он будет действовать в период с 25 по 31 марта.

Кудрицкий заявил, что ситуация со светом в Харькове может улучшиться примерно через неделю.

война
Харьков
электроэнергия
обстрелы
электроснабжение

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