Талисман Харькова кот Степан попал в ветклинику — что случилось

Кот Степан в ветклинике. Фото: loveyoustepan/instagram

Любимец украинцев и талисман Харькова кот Степан попал в ветеринарную больницу. Это произошло после массированных ракетных обстрелов города.

Об этом рассказала владелица пушистого на его странице в Instagram.

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Кот Степан попал в ветбольницу

"После ужасного обстрела Харькова 23 января, на стрессе, я начал плохо чувствовать себя", — "сказал" кот.

Кот Степан в больнице. Источник: loveyoustepan/instagram

Дополнительно коту сегодня сделали три укола, а также он принимает дома лекарства. Он "поблагодарил" украинцев за теплые слова поддержки.

Кот Степан в переноске. Источник: loveyoustepan/instagram

Ракетный обстрел Харькова 23 января — что известно

Напомним, что 23 января в Харькове раздались мощные взрывы. По сообщению мэра города Игоря Терехова, под вражеским ударом оказалась жилая застройка. Он заявил, что семь жителей города получили травмы. Дополнительно в полиции заявили, что также была тяжело ранена четырехлетняя девочка, а в ГСЧС сообщили, что после разбора всех завалов, общее количество жертв составило 10 человек.

Спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара в Харькове. Фото: ГСЧС в Харьковской области

Но город находился под огнем и с утра: по данным главы ХОГА Олега Синегубова, две женщины погибли, еще 11 человек были ранены. Позже он добавил, что общее количество пострадавших в результате утренней атаки составило 35 человек. Также из-за без света осталось почти 11 тысяч потребителей, и был поврежден газопровод.