Талисман Харькова кот Степан попал в ветклинику — что случилось
Любимец украинцев и талисман Харькова кот Степан попал в ветеринарную больницу. Это произошло после массированных ракетных обстрелов города.
Об этом рассказала владелица пушистого на его странице в Instagram.
Кот Степан попал в ветбольницу
"После ужасного обстрела Харькова 23 января, на стрессе, я начал плохо чувствовать себя", — "сказал" кот.
Дополнительно коту сегодня сделали три укола, а также он принимает дома лекарства. Он "поблагодарил" украинцев за теплые слова поддержки.
Ракетный обстрел Харькова 23 января — что известно
Напомним, что 23 января в Харькове раздались мощные взрывы. По сообщению мэра города Игоря Терехова, под вражеским ударом оказалась жилая застройка. Он заявил, что семь жителей города получили травмы. Дополнительно в полиции заявили, что также была тяжело ранена четырехлетняя девочка, а в ГСЧС сообщили, что после разбора всех завалов, общее количество жертв составило 10 человек.
Но город находился под огнем и с утра: по данным главы ХОГА Олега Синегубова, две женщины погибли, еще 11 человек были ранены. Позже он добавил, что общее количество пострадавших в результате утренней атаки составило 35 человек. Также из-за без света осталось почти 11 тысяч потребителей, и был поврежден газопровод.
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