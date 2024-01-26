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Талисман Харькова кот Степан попал в ветклинику — что случилось

26 января 2024 20:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Талисман Харькова кот Степан попал в ветклинику — что случилось
Кот Степан в ветклинике. Фото: loveyoustepan/instagram
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Любимец украинцев и талисман Харькова кот Степан попал в ветеринарную больницу. Это произошло после массированных ракетных обстрелов города.

Об этом рассказала владелица пушистого на его странице в Instagram.

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Кот Степан попал в ветбольницу

"После ужасного обстрела Харькова 23 января, на стрессе, я начал плохо чувствовать себя", — "сказал" кот.

Талисман Харькова кот Степан попал в ветбольницу — что случилось
Кот Степан в больнице. Источник: loveyoustepan/instagram

Дополнительно коту сегодня сделали три укола, а также он принимает дома лекарства. Он "поблагодарил" украинцев за теплые слова поддержки.

Талисман Харькова кот Степан попал в ветбольницу — что случилось
Кот Степан в переноске. Источник: loveyoustepan/instagram

Ракетный обстрел Харькова 23 января — что известно

Напомним, что 23 января в Харькове раздались мощные взрывы. По сообщению мэра города Игоря Терехова, под вражеским ударом оказалась жилая застройка. Он заявил, что семь жителей города получили травмы. Дополнительно в полиции заявили, что также была тяжело ранена четырехлетняя девочка, а в ГСЧС сообщили, что после разбора всех завалов, общее количество жертв составило 10 человек.

В Харькове завершился разбор завалов на месте разрушенной пятиэтажки
Спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара в Харькове. Фото: ГСЧС в Харьковской области

Но город находился под огнем и с утра: по данным главы ХОГА Олега Синегубова, две женщины погибли, еще 11 человек были ранены. Позже он добавил, что общее количество пострадавших в результате утренней атаки составило 35 человек. Также из-за без света осталось почти 11 тысяч потребителей, и был поврежден газопровод.

Харьков
Украина
обстрелы
домашние питомцы
коты

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