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Талісман Харкова кіт Степан потрапив до ветлікарні — що трапилося

26 січня 2024 20:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Талісман Харкова кіт Степан потрапив до ветлікарні — що трапилося
Кіт Степан у ветлікарні. Фото: loveyoustepan/instagram
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Улюбленець українців та талісман Харкова кіт Степан потрапив до ветеринарної лікарні. Це сталося після масованих ракетних обстрілів міста. 

Про це розповіла власниця пухнастого на його сторінці в Instagram.

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Кіт Степан потрапив до ветлікарні

"Після жахливого обстрілу Харкова 23 січня, на стресі, я почав погано почуватися", — "сказав" кіт.

Талісман Харкова кіт Степан потрапив до ветлікарні — що трапилося
Кіт Степан у лікарні. Джерело: loveyoustepan/instagram

Додатково котові сьогодні зробили три уколи, а також він вдома приймає ліки. Він "подякував" українцям за теплі слова підтримки.

Талісман Харкова кіт Степан потрапив до ветлікарні — що трапилося
Кіт Степан у переносці. Джерело: loveyoustepan/instagram

Ракетний обстріл Харкова 23 січня — що відомо

Нагадаємо, що 23 січня у Харкові пролунали потужні вибухи. За повідомленням від мера міста Ігоря Терехова, під ворожим ударом опинилася житлова забудова. Він заявив, що семеро мешканців міста отримали травми. Додатково в поліції заявили, що також було важко поранено чотирирічну дівчинку, а в ДСНС повідомили, що після розбору всіх завалів, загальна кількість жертв склала 10 осіб. 

У Харкові завершився розбір завалів на місці зруйнованої п'ятиповерхівки
Рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару в Харкові. Фото: ДСНС у Харківській області

Та місто перебувало під вогнем і зранку: за даними голови ХОДА Олега Синєгубова, дві жінки загинули, ще 11 людей було поранено. Пізніше він додав, що загальна кількість потерпілих внаслідок ранкової атаки склала 35 осіб. Також через без світла залишилося майже 11 тисяч споживачів, та було пошкоджено газопровід.

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