Талісман Харкова кіт Степан потрапив до ветлікарні — що трапилося
Улюбленець українців та талісман Харкова кіт Степан потрапив до ветеринарної лікарні. Це сталося після масованих ракетних обстрілів міста.
Про це розповіла власниця пухнастого на його сторінці в Instagram.
Кіт Степан потрапив до ветлікарні
"Після жахливого обстрілу Харкова 23 січня, на стресі, я почав погано почуватися", — "сказав" кіт.
Додатково котові сьогодні зробили три уколи, а також він вдома приймає ліки. Він "подякував" українцям за теплі слова підтримки.
Ракетний обстріл Харкова 23 січня — що відомо
Нагадаємо, що 23 січня у Харкові пролунали потужні вибухи. За повідомленням від мера міста Ігоря Терехова, під ворожим ударом опинилася житлова забудова. Він заявив, що семеро мешканців міста отримали травми. Додатково в поліції заявили, що також було важко поранено чотирирічну дівчинку, а в ДСНС повідомили, що після розбору всіх завалів, загальна кількість жертв склала 10 осіб.
Та місто перебувало під вогнем і зранку: за даними голови ХОДА Олега Синєгубова, дві жінки загинули, ще 11 людей було поранено. Пізніше він додав, що загальна кількість потерпілих внаслідок ранкової атаки склала 35 осіб. Також через без світла залишилося майже 11 тисяч споживачів, та було пошкоджено газопровід.
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